Déambulation de mascottes sur le marché d’Yvetot Yvetot, 18 décembre 2021, Yvetot.

2021-12-18 09:00:00 09:00:00 – 2021-12-18 12:30:00 12:30:00

Yvetot Seine-Maritime

Olaf et Tac seront sur le marché le samedi matin pour prendre des photos et émerveiller petits et grands !

mairie@yvetot.fr +33 2 32 70 44 70 https://www.yvetot.fr/

dernière mise à jour : 2021-11-26 par