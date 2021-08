Champs-sur-Marne Domaine national de Champs - Château et parc Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Déambulation de marionnettes géantes Domaine national de Champs – Château et parc Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

Déambulation de marionnettes géantes ! ————————————– [Le collectif des grandes personnes](https://www.lesgrandespersonnes.org/) qui s’est spécialisé dans la marionnette géante, a travaillé depuis plusieurs semaines avec des habitants du territoire pour leur apprendre à manipuler ces géants atteignant parfois plus de 4m de haut. Cela est moins simple qu’il n’y paraît ! Venez nombreux les voir déambuler dans un jardin à leur échelle !

Entrée libre, Compte tenu de l’affluence des JEP le port du masque est obligatoire dans le parc.

