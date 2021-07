Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Déambulation de l’ensemble Quic-en-Groigne Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Saint-Malo, 14 juillet 2021

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Musique & danse bretonne, l’ensemble Quic en Groigne effectuera deux déambulations :

– 14h Intra-Muros

