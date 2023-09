Déambulation de contes en musique Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Déambulation de contes en musique Bibliothèque Crimée Paris, 18 novembre 2023, Paris. Le samedi 18 novembre 2023

de 10h15 à 11h15

.Public enfants. A partir de 4 ans. gratuit Dans le cadre de la Quinzaine du livre à Danube qui a pour thème le jeu. En conte et en musique, Violaine Joffart et Florence Besancenot vous invitent à une déambulation au sein de la bibliothèque. Tirez une carte et laissez-vous porter par leurs drôles d’histoires. Des rencontres inattendues, des personnages haut en couleurs, des mélodies et chansonnettes vous feront tourner la tête ! En famille à partir de 4 ans. Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris Contact : +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

