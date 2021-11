Talence 3 avenue Espelata à Talence Gironde, Talence Déambulation d’arbre en arbre 3 avenue Espelata à Talence Talence Catégories d’évènement: Gironde

le jeudi 2 décembre à 10:30

Une invitation à aller à la rencontre de ces grands arbres qui maillent discrètement notre environnement tout en étant parmi les plus vieux habitants des lieux. Du jardin botanique universitaire, en passant par le domaine du Haut carré, cette balade nous conduira jusqu’à la chênaie de Doyens Brus. Rendez-vous à l’entrée du Jardin botanique Tram Forum 1er départ : 10h30-12h30 2e départ : 13h-15h Tout public _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._

Gratuit

Promenade urbaine sur le campus universitaire de Talence Pessac Gradignan. 3 avenue Espelata à Talence

2021-12-02T10:30:00 2021-12-02T15:00:00

