Déambulation dans un petit jardin de collection Le jardin de Francette Lussac-les-Châteaux, vendredi 31 mai 2024.

Déambulation dans un petit jardin de collection Visite libre de ce petit jardin de 350 m² présentant une collection de fougères, d’hostas et de nombreuses vivaces. 31 mai – 2 juin Le jardin de Francette Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Le jardin de Francette 26 route de Poitiers 86320 Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 65 63 37 34 Francette entretient son jardin depuis 20 ans. Petit, il comporte néanmoins 56 espèces de fougères, 30 variétés de hostas et plus de 500 espèces de vivaces. Elle aura plaisir à vous y accueillir. Jardin non accessible aux personnes à mobilité réduite – stationnement à proximité.

© Patrick Genty