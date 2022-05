Déambulation dans un jardin qui titille les papilles ! Le jardin de Pomone Saint-Denis-du-Pin Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Denis-du-Pin

Déambulation dans un jardin qui titille les papilles ! Le jardin de Pomone, 4 juin 2022, Saint-Denis-du-Pin. Déambulation dans un jardin qui titille les papilles !

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le jardin de Pomone 7€, 4€ pour les enfants.

Déambulez librement dans ce jardin qui présente des fruits comestibles adaptés à notre climat. Le jardin de Pomone La Fayolle – 12, Rue du Château d’Eau – Saint-Denis-du-Pin, 17400 Essouvert, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Saint-Denis-du-Pin Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saint-Denis-du-Pin Autres Lieu Le jardin de Pomone Adresse La Fayolle - 12, Rue du Château d'Eau - Saint-Denis-du-Pin, 17400 Essouvert, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Ville Saint-Denis-du-Pin lieuville Le jardin de Pomone Saint-Denis-du-Pin Departement Charente-Maritime

Le jardin de Pomone Saint-Denis-du-Pin Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis-du-pin/

Déambulation dans un jardin qui titille les papilles ! Le jardin de Pomone 2022-06-04 was last modified: by Déambulation dans un jardin qui titille les papilles ! Le jardin de Pomone Le jardin de Pomone 4 juin 2022 Le jardin de Pomone Saint-Denis-du-Pin Saint-Denis-du-Pin

Saint-Denis-du-Pin Charente-Maritime