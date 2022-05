Déambulation dans un jardin médiéval La commanderie Lacommande Catégories d’évènement: Lacommande

Pyrénées-Atlantiques

Déambulation dans un jardin médiéval

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à La commanderie

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à La commanderie

Le livret est à récupérer dans le coin livre de la commanderie et chacune de ses pages est consacrée à une plante que vous pouvez trouver sur place.

Récupérer le livret explicatif dans la commanderie dans le coin livre

La commanderie Bourg, 64360 Lacommande, Pyrénées-Atlantiques

Horaires: 14:00-18:00

