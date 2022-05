Déambulation dans les jardins Jardins famillaux et collectifs Artix Artix Catégories d’évènement: Artix

Déambulation dans les jardins

Jardins famillaux et collectifs Artix, le vendredi 3 juin à 14:00



Cet espace est composé d’une zone maraîchère de près d’un hectare cultivée sans pesticide, herbicide ou fongicide. Une forêt nourricière a également été plantée : près de 160 arbres associant arbres fruitiers, arbustes à baies mais aussi arbres à coques ou à vocation plus mellifères (savonnier, arbres à miel, chalefs, mahonias…) composent cette forêt naissante.

Pour toutes informations : 05 59 12 30 40

Partez à la rencontre des jardiniers et observez diverses pratiques culturales. Un échange vous permettra de connaître l’historique du lieu et l’ambition environnementale de ces plantations. Jardins famillaux et collectifs Artix D263, 64170 Artix Artix Pyrénées-Atlantiques

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T16:00:00

