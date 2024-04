Déambulation dans les jardins avec le chef jardinier Château des Milandes Castelnaud-la-Chapelle, samedi 1 juin 2024.

Déambulation dans les jardins avec le chef jardinier Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Château des Milandes Entrée : 13,50€, 11€ pour les PMR, 9€ pour les 5-16 ans, gratuit pour les -5 ans et les personnes en fauteuil. Dernière admission à 18h.

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T11:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:45:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Notre chef jardinier emmène le visiteur à la découverte de l’art des jardins au commencement du XXe siècle à travers le jardin de Jules Vacherot, qui aménagea le Jardin du Château des Milandes en 1908. Promenade apaisante et sereine dans un jardin restauré en 2016 par l’architecte paysagiste Françoise Phiquepal.Visite libre du château avec un audio-guide et des jardins avec des panneaux explicatifs.

Départ des visites à 10h et à 15h45.

Château des Milandes Les Milandes, 24250, Castelnaud-la-Chapelle, France Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 59 31 21 http://www.milandes.com En 1900, le propriétaire du château, Charles Claverie, commande d’incroyables travaux pour la restauration du château. Il crée un parc en faisant appel au célèbre architecte paysagiste Jules Vacherot (1862-1925). Le parc est alors constitué d’un parc régulier avec grande perspective, auquel se juxtapose un parc irrégulier dit paysager. En 2016, intervient la restauration du grand jardin régulier par Françoise Phiquepal, architecte-paysagiste, spécialiste des jardins historiques. Depuis, les aménagements du parc paysager se poursuivent.

©Déclic&Décolle