Déambulation dans le parc du château de Ray-sur-Saône avec les chanteurs d’oiseaux Parc du château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône, samedi 1 juin 2024.

Déambulation dans le parc du château de Ray-sur-Saône avec les chanteurs d’oiseaux À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », venez assister au concert exceptionnel avec « Les chanteurs d’oiseaux » en partenariat avec Culture 70. 1 et 2 juin Parc du château de Ray-sur-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T17:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », venez assister au concert exceptionnel avec « Les chanteurs d’oiseaux » en partenariat avec Culture 70.

Ces amoureux de la nature et des oiseaux : Jean Boucault et Johnny Rasse imitent le chant des oiseaux.Ils vous offriront une balade-spectacle intitulée « Le jardin aux oiseaux », suivez-les, écoutez-les, la nature est en communion avec vous.

« À pas feutrés, les marcheurs commencent leur déambulation, les sens en éveil, en quête de sons. Oh ! Surprise, les chanteurs d’oiseaux, trillent, sifflent, gazouillent… Et les oiseaux leur répondent ».

À noter :

Des visites du château vous seront proposées samedi 1er et dimanche 2 juin à 14 h 30, 16 h 15 et à 10 h 30 uniquement le dimanche 2 juin. Vous pourrez y découvrir des motifs floraux, des paysages et des animaux représentés dans les œuvres et les éléments d’architecture.

Pour visiter le château, une réservation est obligatoire, dans la limite des places disponibles.

Parc du château de Ray-sur-Saône Château de Ray-sur-Saône 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « chateauderay@haute-saone.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 95 77 37 »}] Les jardins du château forment une composition mixte dans la tradition des grands jardins historiques. La grande perspective classique ouvre sur le château. Par un jeu d’échelle, du parc à l’anglaise et sa balade pittoresque ombragée par des arbres remarquables ou jusqu’à la Saône depuis le belvédère et les allées romantiques, le regard glisse des jardins au grand paysage.

Ouverture : toute l’année en accès libre.

© Paul PASCAL – Département de la Loire-Atlantique