Déambulation dans le parc de l’Abrégement Parc et Jardin de l’Abrégement Bioussac, vendredi 31 mai 2024.

Déambulation dans le parc de l’Abrégement Visite libre des jardins. Possibilité de visites guidées sur rendez-vous préalable. 31 mai – 2 juin Parc et Jardin de l’Abrégement Tarifs : 4€, 2€ pour les enfants. Gratuit pour les scolaires le vendredi après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Visite libre des jardins. Possibilité de visites guidées sur rendez-vous préalable.

Parc et Jardin de l’Abrégement 16700 Bioussac Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 31 84 73 http://jardinez.com [{« type »: « phone », « value »: « 0545318473 »}] Les environ huit hectares du parc sont dominés par des sculptures monumentales. Pour recréer le parc dévasté par la tempête de décembre 1999, les artistes contemporains Andy Goldsworthy, Anthony Gormley, Christian Lapie et Joël Shapiro ont utilisé avec imagination les bois courbes et troncs de chêne et sequoia pour réaliser leurs sculptures originales.

À l’orée de la futaie replantée après la tempête avec quelques 60 000 chênes sessiles, la » Querceraie » abrite une collection de plus de 100 variétés de chênes. Le potager fleuri, entouré des murs du XIXe siècle, est structuré par une grande tonnelle de gourdes et un ruisselet conduisant à un amphithéâtre de verdure, en charmes taillés. Parking sur place.

©Léo d’Hémery