Déambulation dans le jardin L’Ouche Angeac-Champagne, vendredi 31 mai 2024.

Déambulation dans le jardin Visite libre et accueil possible des scolaires. 31 mai – 2 juin L’Ouche Entrée : 2,50€, gratuit pour les enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite libre et accueil possible des scolaires.

L’Ouche Roissac – 521 rue Fontaine François 1er, 16130 Angeac-Champagne, Charente, Nouvelle-Aquitaine Angeac-Champagne 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 83 25 38 Le jardin de type « à l’anglaise », propose 600 variétés d’arbres et d’arbustes, ainsi que de nombreux massifs de vivaces. Au gré de la balade, dans ce jardin d’agrément un peu sauvage, iris, rosiers, sauges… apportent les notes pastels ou plus chaudes du mordoré au pourpre offrant un voyage dans l’imaginaire. Plus haut la « Dame aux roses » sculptée dans la pierre de pays, veille. Le regard du promeneur se perd à l’horizon sur l’océan du vignoble et de la campagne paisible, un moment hors du temps. Les options du jardinier sont : l’espace, les perspectives, la variété botanique, et le naturel, sans chimie.

Superficie : 2 ha

© Jacques Léoty