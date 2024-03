Déambulation dans le jardin Le jardin de LMG Verneuil-sur-Vienne, dimanche 2 juin 2024.

Déambulation dans le jardin Ouverture des jardins de 14h à 18h et visite guidée à 15h. Présentation, historique du jardin, puis visite commentée (env. 1h30) des différents espaces. Dimanche 2 juin, 14h00 Le jardin de LMG Entrée : 5€ (entièrement reversés à Open Garden), gratuit -12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Ouverture des jardins de 14h à 18h et visite guidée à 15h. Présentation, historique du jardin, puis visite commentée (env. 1h30) des différents espaces.

Le jardin de LMG 8 les Fonts de Greignac Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 84 61 46 40 Entrez, c’est tout vert, les verts jouent entre eux pendant que les vers travaillent pour eux et qu’un verre vous attend. Ici on regarde car ici on peint en plantant, ici on touche c’est tout doux, non ça pique, là on sent, on écoute. Cette pente plein sud trop souvent assoiffée ne récompense pas toujours la jardinière qui ne peut se passer des couleurs quelle que soit la saison. Collection d’arbustes peu communs, espèces méditerranéennes, rocaille, milieux humides artificiels, biodiversité cultivée.