### Venez flâner et découvrir le parc des Luxembourg, fondé au XIVe siècle par les seigneurs de Ligny-en-Barrois. D’une superficie de 8 hectares, dont 5,5 d’espaces verts classés au titre des Monuments historiques depuis 1932, le parc est bordé par l’Ornain où, selon la légende, la fée Mélusine viendrait se baigner.

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

