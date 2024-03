DÉAMBULATION CROISÉE AVEC L’ARTISTE MATHIEU BOISADAN ET L’HISTORIENNE DE L’ART ALICE MARQUAILLE LA PLOMBERIE Épinal, lundi 18 mars 2024.

Lundi

Déambulation croisée avec l’artiste Mathieu Boisadan et l’historienne de l’art Alice Marquaille, avec la présence de l’imprimeur d’art Christin Georgel

Lundi 18 mars 2024 à 18h30

Durée 1h30 Gratuit Public adulte, étudiant à La Lune en Parachute

Intervenants Mathieu Boisadan (artiste peintre) et Alice Marquaille (historienne de l’art)

Ma peinture s’articule et se construit par et dans l’histoire de l’art, mais aussi à travers l’Histoire contemporaine et moderne. Dès lors, j’engage des mots, des couleurs, des envies… pour façonner mon sujet. Il fût sacré, écologique, fragile… en partie et en tout , Mathieu Boisadan.

Artiste autodidacte, c’est par des études de philosophie que Mathieu Boisadan débute sa réflexion. Professeur de peinture à la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg, il vient à La Lune en Parachute nous présenter les quatre dernières années de son travail, à travers l’exposition Le vent enflamme la roche .

Le vent enflamme la roche… un vent capitaliste et mortifère, un vent de la pensée irrationnel, une résultante d’un vent insondable qui finira par brûler la Terre. Dire en silence et en bruit cette perception grâce à l’Art. La croyance et la grâce de la peinture pour croire encore.Adultes

LA PLOMBERIE 46B Rue Saint-Michel

Épinal 88000 Vosges Grand Est

