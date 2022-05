Déambulation contée dans les Jardins Renaissance Jardins du Château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois Catégories d’évènement: Chilleurs-aux-Bois

Durée approximative : 1h.

Sur réservation uniquement. Tarifs : 8€ plein tarif, 5€ tarif réduit, gratuit pour les moins de 6 ans

Au gré des pérégrinations de notre artiste Cilou Martin, parcourez les jardins Renaissance et l’environnement du château en l’écoutant vous conter ses histoires de fleurs, plantes et animaux… Jardins du Château de Chamerolles Gallerand 45170 Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois Loiret

