Déambulation contée avec la conteuse Ester Lucada Musée Médard de Lunel Lunel, samedi 18 mai 2024.

Déambulation contée avec la conteuse Ester Lucada

Déambulation contée avec la conteuse Ester Lucada Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Musée Médard de Lunel durée : 1 heure environ – tout public – gratuit – sans réservation – dans la limite des places disponibles

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Depuis la romanité jusqu’à notre 3ème millénaire, entre Provence et Languedoc, les mythes et légendes voyagent sur la Rose de tous les vents. Ils se tissent de bouche à oreille dans la farandole des langues.

Pour savourer les riches rêveries des Pescalunes, rien de tel que la clef de la langue d’Oc ! Laissez-vous conter les cultes des eaux mères, les farfadets des mas et l’origine des noms des marais de Camargue ! Les contes (occitan/français) d’Ester Lucada font parler le pays. Ils viennent de loin, ils vous parlent de vous et feront rêver demain aux petits et aux grands.

Musée Médard de Lunel 71 place des Martyrs de la résistance, 34400 Lunel Lunel 34400 Hérault Occitanie 04 67 87 83 95 http://www.museemedard.fr http://fr-fr.facebook.com/museemedard Ouvert au public depuis décembre 2013, le musée Médard de Lunel est un lieu dédié au livre, à l’histoire de ses collections et aux arts et métiers liés au patrimoine écrit.

© Ester Lucada