Manosque Manosque Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Déambulation contée avec La Baleine qui dit vagues/Exposition « Vincent Munier : toucher le monde » Manosque Manosque Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Manosque

Déambulation contée avec La Baleine qui dit vagues/Exposition « Vincent Munier : toucher le monde » Manosque, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Manosque. Déambulation contée avec La Baleine qui dit vagues/Exposition « Vincent Munier : toucher le monde » 2021-07-21 16:30:00 16:30:00 – 2021-07-21 17:30:00 17:30:00 Centre Jean Giono 3 bd Elémir Bourges

Manosque Alpes de Haute-Provence Manosque Déambulation contée de l’exposition « Vincent Munier, toucher le monde ».

Gratuit sur inscription au 04 92 70 54 54. centregiono@dlva.fr +33 4 92 70 54 54 http://centrejeangiono.com/ dernière mise à jour : 2021-07-08 par Office de Tourisme Communautaire Durance Luberon Verdon Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Étiquettes évènement : Autres Lieu Manosque Adresse Centre Jean Giono 3 bd Elémir Bourges Ville Manosque lieuville 43.83127#5.78377