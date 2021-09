Saint-Gervais-sur-Mare Maison Cévenole Hérault, Saint-Gervais-sur-Mare Déambulation commentée “Saint-Gervais au fil de l’eau” Maison Cévenole Saint-Gervais-sur-Mare Catégories d’évènement: Hérault

Maison Cévenole, le samedi 18 septembre à 15:00

Au départ de la Maison Cévenole, la déambulation nous conduira à divers endroits du village, de fontaines en puits en passant des jardins et leurs pompes à chapelet pour finir à l’ancien moulin place du Quai, afin de découvrir l’histoire de l’eau, ses captages et ses utilisations. Attention, la totalité du circuit n’est malheureusement pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Venez découvrir, au cours de cette déambulation, l’histoire de l’eau et son utilisation dans notre beau village. Maison Cévenole 12 rue du Pont 34610 Saint-Gervais-sur-Mare Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

