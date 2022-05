Déambulation chorégraphique Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Catégories d’évènement: Finistère

Le Relecq-Kerhuon

Déambulation chorégraphique Le Relecq-Kerhuon, 10 juin 2022, Le Relecq-Kerhuon. Déambulation chorégraphique Collège Camille Vallaux 3 Rue Jean Zay Le Relecq-Kerhuon

2022-06-10 – 2022-06-10 Collège Camille Vallaux 3 Rue Jean Zay

Le Relecq-Kerhuon Finistère Depuis septembre 2019, la scène de musiques actuelles Plages Magnétiques fait découvrir aux collégiens les musiques improvisées et d’influence jazz. Pour fêter la fin de ce projet, les élèves de 5ème présentent une déambulation chorégraphiée sur un parcours traversant le collège et les travaux artistiques réalisés

cette année. Clap de fin du jumelage avec les Plages Magnétiques.

Tout public.

Accès libre.

