Construit au XIVème siècle, agrandi au XVIème siècle et transformé au XIXème siècle, à la fois château-fort et château Renaissance, [**Saveilles**](www.chateausaveilles.fr) se laisse voir depuis le parc entièrement clos de murs ou depuis le cheminement au bord de ses douves en eau. Les extérieurs comprennent deux corps de logis disposés en équerre avec une tour à leur extrémité. La cour d’entrée comporte un long bâtiment, des communs et des tours d’angle. La visite du parc avec vue sur le château permet une déambulation bucolique…

Entrée : 6€, 4€ à partir de 8 ans et pour les groupes de +15 personnes, gratuit -8 ans.

Visite guidée par le propriétaire permettant de découvrir 7 siècles d’histoire, les extérieurs du château et sa chapelle, vus depuis le parc ou depuis le cheminement au bord des douves. Château de Saveilles 1 rue du château à Saveilles, 16240 Paizay-Naudouin Paizay-Naudouin Charente

