Déambulation avec Steam Punk Batucada Jardins Biovès Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Déambulation avec Steam Punk Batucada Jardins Biovès, 25 février 2022, Menton. Déambulation avec Steam Punk Batucada

Jardins Biovès, le vendredi 25 février à 15:00

Steam Punk est un groupe composé des percussionnistes, explorateurs des musiques et passionnés de rythmes endiablés, très variés. Un spectacle de rue, énergique et tourbillonnant. parade en ville de 15h à 16h/16h30 Parcours : casino – ave verdun – ave thiers- rue edouard VII – ave carnot – st roch – ave félix faure – mairie – rue république – rue partouneaux – ave verdun – casino

entrée libre

déambulation musicale Jardins Biovès avenue Boyer Menton Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T15:00:00 2022-02-25T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Jardins Biovès Adresse avenue Boyer Menton Ville Menton lieuville Jardins Biovès Menton Departement Alpes-Maritimes

Jardins Biovès Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

Déambulation avec Steam Punk Batucada Jardins Biovès 2022-02-25 was last modified: by Déambulation avec Steam Punk Batucada Jardins Biovès Jardins Biovès 25 février 2022 Jardins Biovès Menton Menton

Menton Alpes-Maritimes