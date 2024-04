Déambulation audiovisuelle : Les Voix des Arcanes Musée de l’hôtel Sandelin Saint-Omer, samedi 18 mai 2024.

Déambulation audiovisuelle : Les Voix des Arcanes Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 22h00 Musée de l’hôtel Sandelin Dès 10 ans – Sans réservation

Par la chorégraphe Francesca Bonato, accompagnée du compositeur Aurélien Dumont, du vidéaste Gabriele Alessandrini et de ses danseurs et musiciens.

Les Voix des Arcanes est un projet chorégraphique, musical et vidéo inspiré des Arcanes majeurs du Tarot. Il ne s’agit pas d’une représentation historique mais d’une lecture décalée et onirique. Dans une déambulation symbolique, la puissance vitale, le mystère et les symboles des cartes ressurgissent pour les libérer dans un geste corporel, visuel et sonore.

Les personnages sortent du passé et s’animent au coeur des objets du musée Sandelin, offrant un instant de vie mystérieux, imprévisible et éphémère, volé à leur immobilité éternelle, dont le spectateur devient le témoin d’un instant.

A 22h15, 22h45 et 23h15 (15 min)

Le Musée de l'hôtel Sandelin est l'un des principaux Musées de France du Nord-Pas-de-Calais. Occupant un magnifique hôtel particulier du XVIIIe siècle, il vous propose un parcours exceptionnel parmi près de 3000 œuvres allant du Moyen Âge au XIXe siècle : armes, tableaux, céramiques, pipes ou encore objets d'orfèvrerie.

