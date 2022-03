Déambulation au travers de dix jardins orbaciens Les jardins d’orbais l’abbaye Orbais-l'Abbaye Catégories d’évènement: Marne

Le 5 juin, de 9h à 18h30, vous pourrez, selon un circuit organisé, découvrir dix jardins privés, ouverts pour cette occasion. Une animation autour de la rose et ses dérivés est également organisée. Une petite restauration sera proposée. Départ du circuit devant l’église (dépliant du circuit disponible).

entrée libre

Il vous sera proposé une déambulation au travers dix jardins (floraux et potagers), afin de découvrir la diversité horticole de notre commune. Les jardins d’orbais l’abbaye Orbais l’Abbaye, Orbais-l’Abbaye, Marne, Grand Est Orbais-l’Abbaye Marne

