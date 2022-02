Déambulation au jardin Le Mas du Pré Verrières Catégories d’évènement: Verrières

Déambulation au jardin Le Mas du Pré, 3 juin 2022, Verrières. Déambulation au jardin

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le Mas du Pré

Une **visite commentée est proposée les trois jours à 10h et à 14h** : visite guidée avec déambulation dans le jardin et présentation des espèces et variétés choisies adaptées à la sécheresse et au sol. Échanges de trucs et astuces.

4 euros (une partie reversée à une association), gratuit pour les enfants.

Accueil sur le week-end pour une visite du jardin d’inspiration méditerranéenne. Le Mas du Pré 15 rue du Pré de la Loge, 86410 Verrières Verrières Vienne

2022-06-03T13:30:00 2022-06-03T18:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:30:00

