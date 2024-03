Déambulation au cœur d’un jardin de couleurs et de parfums Le jardin vu du Pont Saint-Sauvant, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Déambulation libre dans ce jardin de vivaces et de roses dans une explosion de couleurs et de senteurs enivrantes.

Le jardin vu du Pont 13 grande rue du Pont, 17610 Saint-Sauvant, Charente-Maritime Saint-Sauvant 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 07 81 36 90 33 Niché au creux d’un village de caractère, ce petit jardin floral, que longe et anime un cours d’eau, se découvre en parcourant un dédale d’allées et de passages parfois étroits et secrets. Des espaces engazonnés plus vastes, propices à une halte, offrent des vues sur le ruisseau ou sur le clocher de l’église. Partout, règne un savoureux mélange de vivaces, d’arbustes, de rosiers dont certains partent à l’assaut des arches et portiques qu’ils colonisent joyeusement. Les plantes, savamment choisies pour la couleur des feuillages ou pour leurs floraisons éclatantes, composent de nombreuses mises en scène délicates et parfumées. Doublant la superficie du jardin, une nouvelle parcelle se destine à accueillir les butineurs et la faune sauvage. Ce terrain, laissé partiellement en friche ne manquera pas, tout de même, de voir quelques nouveaux rosiers s’installer pour le plaisir de tous ! Jardin difficile d’accès aux personnes à mobilité réduite.

