du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château du Rousset Visite libre sans réservation. Informations au 06 82 26 77 83 ou au 04 77 97 14 05.

Visite libre avec lecture des nombreux panneaux explicatifs. Montée accompagnée au donjon. Le 19 à 15 h et à 16 h, démonstrations de tir à l’arc médiéval. Château du Rousset Le Rousset, 42560 Margerie-Chantagret, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Margerie-Chantagret Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

