Déambulation artistique : « Pour en finir avec les idées fausses sur la pauvreté » par l’équipe de l’atelier théâtre d’ATD Quart Monde Bibliothèque Aimé Césaire Paris, jeudi 6 juin 2024.

Le jeudi 06 juin 2024

de 18h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Vernissage et déambulation artistique en lien avec l’exposition : « Pour en finir avec les idées fausses sur la pauvreté », organisé par l’association ATD Quart monde

L’exposition sera présente à la bibliothèque du 4 juin au 29 juin. L’occasion d’en savoir plus sur la notion de pauvreté, aujourd’hui et de faire la chasse aux idées fausses qui la stigmatise.

Vernissage et déambulation artistique en lien avec l’exposition, le jeudi 6 juin à 18h

Cette performance est réalisée par le metteur en scène et responsable du département culture d’ATD QM, Philippe Osmalin et l’équipe de comédiens et comédiennes de l’atelier théâtre d’ATDQ

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014

Contact : +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

