Déambulation artistique : graines de bonheur Sélestat, 9 avril 2022, Sélestat.

Déambulation artistique : graines de bonheur Sélestat

2022-04-09 14:30:00 – 2022-04-09 18:30:00

Sélestat Bas-Rhin

Lily, la grainetière, interpelle les jardiniers (public) pour qu’ils choisissent leur graine de bonheur : le tournesol pour plus de soleil et de joie, du pavot pour un peu de folie, du sésame pour que les rêves les plus fous soient possibles, de la pomme d’amour, de l’oseille pour l’abondance…et bien d’autres encore. Une fois choisie, la graine devra être plantée, arrosée, protégée; chacun devient jardinier le temps de la rencontre. Tournesol, l’épouvantail géant surveille les semences ! Attention à celui qui s’approche de trop près ! Par l’Association Art’monie.

Déambulation artistique avec Lily la grainetière qui interpelle le public pour qu’il choisisse sa graine de bonheur !

