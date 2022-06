Déambulation : alsaciennes de l’Ecomusée, 29 juillet 2022, .

Déambulation : alsaciennes de l’Ecomusée



2022-07-29 10:00:00 – 2022-07-29 16:00:00

A l’occasion de la saison estivale 2022, l’Ecomusée d’Alsace organise ses « journées costumées » ! Tout au long de l’été, nos alsaciennes partent à la découverte de la région pour promouvoir la culture et le patrimoine Alsaciens. Vêtues de leurs véritables tenues traditionnelles, elles déambuleront dans les rues des villes touristiques et émerveilleront petits et grands. Les touristes pourront se prendre en photo avec les alsaciennes et discuter avec elles. Elles pourront également les renseigner sur l’Ecomusée d’Alsace !

Déambulation d’alsaciennes de l’Ecomusée vêtues de leurs véritables tenues traditionnelles

