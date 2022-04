Déambulation à Motey-Besuche Motey-Besuche, 15 mai 2022, Motey-Besuche.

Déambulation à Motey-Besuche Motey-Besuche

2022-05-15 – 2022-07-03

Motey-Besuche Haute-Saône Motey-Besuche

EUR 8 Partez à la découverte du village viticole de Motey-Besuche, les dimanches 15 mai, 12 juin et 3 juillet 2022 à 10 h 30 ou 16 h 30. Pour l’occasion trois caves différentes vous ouvriront leurs portes, vous pourrez écouter des contes grâce aux acteurs Quentin Juy et Sylvain Faivre et vous pourrez également profiter d’une dégustation de vin du domaine de Motey-Besuche accompagné de produits du terroir de l’épicerie de Montagney. Réservation obligatoire : 06.37.70.53.66 ou motey.les.braves.gens@gmail.com. Tarifs : 8€ et gratuit pour les – de 16 ans.

motey.les.braves.gens@gmail.com

Partez à la découverte du village viticole de Motey-Besuche, les dimanches 15 mai, 12 juin et 3 juillet 2022 à 10 h 30 ou 16 h 30. Pour l’occasion trois caves différentes vous ouvriront leurs portes, vous pourrez écouter des contes grâce aux acteurs Quentin Juy et Sylvain Faivre et vous pourrez également profiter d’une dégustation de vin du domaine de Motey-Besuche accompagné de produits du terroir de l’épicerie de Montagney. Réservation obligatoire : 06.37.70.53.66 ou motey.les.braves.gens@gmail.com. Tarifs : 8€ et gratuit pour les – de 16 ans.

Motey-Besuche

dernière mise à jour : 2022-04-26 par