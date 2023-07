Deadlines : messages à caractère(s) urgents La REcyclerie Paris, 19 avril 2023, Paris.

Du mercredi 19 avril 2023 au lundi 31 juillet 2023 :

dimanche

de 11h00 à 22h00

samedi

de 11h00 à 02h00

vendredi

de 08h00 à 02h00

lundi, mardi, mercredi

de 08h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

La REcyclerie, Police Studio et le Lycée des Métiers d’Art et du Design Auguste Renoir présentent une exposition de typographie et de design graphique consacrée au renouvellement des formes, des styles et des images portant l’alarme bioclimatique.

✨ L’EXPO ✨

La REcyclerie, Police Studio et le Lycée des Métiers d’Art et du Design Auguste Renoir présentent une exposition de typographie et de design graphique consacrée au renouvellement des formes, des styles et des images portant l’alarme bioclimatique.

Inscrivez-vous gratuitement pour le vernissage le 19 avril https://www.helloasso.com/…/vernissage-de-l-exposition…

« Ce qui est important, c’est que les goûts finalement sont des dégoûts. (…). C’est le dégoût du goût des autres.” disait Pierre Bourdieu. C’est de ce constat implacable qu’est née l’idée de ce projet : il n’est pas d’alarme universelle qui puisse s’exprimer universellement. L’enjeu dès lors, est de les multiplier.

Avec la participation de Mynameis, Playground Paris, Marcel Singe , Kelh, Atelier Choque Legoff, Laaand, Aleksandra Miletic, Pablo Grand Mourcel, Linda Merad, Parade Studio, Frederic Tacer, Kevin Ngomsik, Groupe 387, Dossier de Songe, Lov.™, et des élèves de première std2A du lycée des Métiers d’Art et du Design Auguste Renoir.

✨ L’exposition est accessible tous les jours, en harmonie avec les horaires d’ouverture de la REcyclerie, du 19 avril au 31 juillet 2023.

——————————————————————

Au-delà des créations professionnelles exposées en Salle des Pas Perdus et sur Les Quais de la REcyclerie, une partie de cette exposition Deadlines, présentée dans La Consigne, est le résultat d’un travail dirigé accompli par les élèves de première std2A du Lycée des Métiers d’Art et du Design Auguste Renoir. À travers cette exposition, les élèves du lycée donnent ainsi de la visibilité aux “punchlines” exprimées entre ces murs lors de l’enregistrement mensuel du podcast « Tête à tête », de Radio REcyclerie.

Avec la participation de Lilia, Chloé, Lou-Xuan, Zoé, Nayla, Keny, Lilou, Jâd, Mélicia, Lucien, Maëlle, Cléa, Line, Clotilde, Noa, Maïa, Léo, Niels, Angela, Gwenaëlle, Rosie, Laura, Tylane, Anouk, Thaddée, Heïdi, et des équipes enseignantes du lycée des Métiers d’Art et du Design Auguste Renoir.

À propos de Radio REcyclerie :

Fondé en 2019 par le tiers-lieu éponyme, Radio REcyclerie est le podcast des idées, des débats et des écologies. Au fil des épisodes, (ré)écoutez les conférences et les entretiens enregistrés à la REcyclerie, plusieurs fois par mois. Cette exposition fête le 100e épisode de notre podcast ! Il est à retrouver comme ses prédecesseurs sur www.larecyclerie.com/podcasts.

——————————————————————

La REcyclerie :

La REcyclerie est une ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris, réhabilitée en 2014 en tiers-lieu qui sensibilise toute l’année à l’éco-responsabilité, de manière positive et non culpabilisante. Ce lieu de Sinny&Ooko repose sur 4 piliers : une programmation éco-culturelle de 300 événements par an, un atelier de réparation de petit électroménager, une ferme urbaine de 1000m2 et un café-cantine labellisé 3 écotables.

Lycée des Métiers d’Art et du Design Auguste Renoir :

L’ELMAD Auguste Renoir accueille environ 350 élèves et étudiants, dans six formations pré- et post-bac allant du Baccalauréat Sciences et Technologies du Design-Arts Appliqués au Brevet de Technicien Supérieur Photographie, en passant par la BD, le graphisme (communication et narration), et les objets (objets et systèmes d’objets céramique).

Police Studio :

Police Studio est un bureau d’études indépendant créé par Pierre Ferrandez et Eliote Shahmiri consacré au dessin, au graphisme et à la typographie.

——————————————————————

INFORMATIONS PRATIQUES

C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

⏱ Les horaires de la REcyclerie

Lundi – jeudi : 8:00 – 23:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/569197655278479/569197658611812

Police Studio