**Contrebassiste aux multiples talents, nous avons découvert Florentin Ginot lors des** _**Soirées performances**_ **2020. Son formidable corps à corps avec l’instrument massif et versatile,** _**Not Here**_ **performance à la fois sonore et visuelle, avait d’ailleurs marqué les esprits.** Surface, pigments, rugosités et aspérités, oxydation, fusion sont autant de termes picturaux qui illustrent sa nouvelle création. Avec _Dead trees give no shelter_, le musicien nous propose d’observer un tableau d’apparence statique pour en ressentir l’imperceptible vibration. Pour faire référence à la professeure américaine Anna Tsing et son anthropologie des mondes abîmés, il nous propose d’”habiter la ruine”. Dans un espace soumis à l’érosion, la matière chorégraphique se mêle, cette fois-ci, aux matières musicales, lumineuses et architecturales. Pour cela, il a invité sur scène à ses côtés Helge Sten, figure de la dark ambient norvégienne et la chorégraphe Soa Ratsifandrihana. Progressivement, on retrouve les 3 interprètes hors d’eux-mêmes laissant place à un état de ravissement, d’extase ! − **Hownow** Direction artistique Florentin Ginot Composition musicale Helge Sten Chorégraphie Soa Ratsifandrihana Interprétation Ingrid Estarque, Soa Ratsifandrihana, Florentin Ginot, Helge Sten, Frédéric Stochl, Germain Zambi Conseil dramaturgique Michael Bölter Réalisation scénographique Olivier Defrocourt Création lumières Marie-Hélène Pinon Son Martin Antiphon Direction technique Sylvaine Nicolas − **Lundi 7 mars** 20h30 − Salle Barrault Tarif 10€ le spectacle ou 5€ avec “[la Carte](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/la-carte-mode-emploi-59.html?article=2248)”, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h15

Le contrebassiste fait équipe avec le musicien électro Helge Sten et la chorégraphe Soa Ratsifandrihana pour une expérience proche de l’extase. Totalement hypnotique !

