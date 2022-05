Dead trees give no shelter, 15 mai 2022, .

Dead trees give no shelter

2022-05-15 – 2022-05-15

Florentin Ginot invite Helge Sten, figure de la dark ambient norvégienne, et la chorégraphe Soa Ratsifandrihana à traverser un espace soumis à l’érosion où se mêlent des matières chorégraphiques, musicales, lumineuses et architecturales.



La vibration électrique émise à la fois par la musique d’Helge Sten – qui par sa densité relève presque de la sensation physique – et par la nervosité de Soa Ratsifandrihana propose une trajectoire d’1h15.



Les corps altérables, friables, offrent des scènes de danse pulsées, énergiques et syncopées qui forment une polyphonie avec l’immersion sonore de l’Audio Virus de Sten* : IY electronics, machines historiques d’échos à bande, modulateurs en anneaux, filtres, Thérémine, synthétiseur Buchla et samples.



*Le compositeur norvégien Helge Sten bricole son propre système électronique d’échantillonnage / de sampling, de traitement du son et d’effets analogiques aussi connu sous le nom de Audio Virus.



Avec

– Florentin Ginot, direction artistique

– Helge Sten, composition musicale

– Soa Ratsifandrihana, chorégraphie

– Michael Bölter, conseil dramaturgique

– Olivier Defrocourt, réalisation scénographique

– Soa Ratsifandrihana, Florentin Ginot, Julie Richalet, Helge Sten, Frédéric Stochl, Germain Zambi, performance

– Marie-Hélène Pinon, création lumières

– Claire Belloc, costumes



Une proposition de Gmem

Création 2022

Durée : 1h15

Œuvre composée de quatre pièces musicales qui aborde la quête et le désir d’enfin atteindre la paix intérieure, vœu chimérique poursuivi par les Hommes depuis la nuit des temps.

