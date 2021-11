Dead Tracks Party: Warm-Up cantine (DJset) Petit Bain, 10 novembre 2021, Paris.

Petit Bain, le mercredi 10 novembre à 20:00

La Dead Tracks Team s’installera dans la cantine du Petit Bain pour vous échauffer en début de soirée avant de plonger dans le grand bain pour la Dead Tracks Party: [https://fb.me/e/2FcmRBPfe](https://fb.me/e/2FcmRBPfe) Au Programme: Shoegaze, Psyche, Post Punk, Coldwave, Minimale Wave et autres 80’s electronics …. Avec: – Dj Flamboyant [Paris] (DJset) – Dj Klischee – Plomb / KatzKab [Paris] (DJset) – Dj ChouChamp [Paris] (DJset) – Dj Venus Fatale [Paris] (DJset) Mais qu’est ce que la Dead Tracks Team ? En after d’after d’after et après un en(dé)chainement d’AnarchoItaloDiscoPostProtoDarktechnoPunk, une bande de potes réunie autour de William Petitagt s’est mise en quête de partager son énergie sans fin, son envie de mélanger les sons et son amour infini de ce que la musique peut générer d’hors norme et d’enivrant. De cette quête est née en février 2021 la Dead Tracks Team. L’ aventure a commencé pendant le confinement en avril 2021 grâce à Polina Dezwaef , la Fée protectrice de la DTT, (Drop Dead Festival / Mutant Transmissions). Polina a fait confiance à la DTT pour organiser l’After-party Mutant Transmission Festival en live stream. Un mois plus tard, l’aventure est vraiment lancée grâce à Polina avec des paris encore plus fous : 20h de livestream pour le Gothic Pogo Festival, qui a permis à plus de 6 groupes, dont 4 en live, de se produire pendant le confinement. Depuis la fin du confinement, la Dead Tracks Team a permis à une vingtaine de groupes de se produire en public avec L’ Abject de la Zick de Will en juin 2021 et leur 1er festival sur 3 jours fin août 2021. La Dead Tracks Team c’est William, Renan, Carine, Chloé, Clément et Gabriel, mais c’est SURTOUT l’ensemble de leurs potes passionnés de musique, tous styles confondus, qui les rejoint sur tous ses événements et sans qui la DTT n’existerait pas. Plus nous sommes nombreux à partager notre passion, plus notre culture musicale s’enrichit. [https://www.facebook.com/DeadTracksTeam](https://www.facebook.com/DeadTracksTeam) ? à écouter : [https://www.youtube.com/channel/UCfdhJlDFZx_tbz5HlebWQlw](https://www.youtube.com/channel/UCfdhJlDFZx_tbz5HlebWQlw)

Entrée libre

Dead Tracks Team et Petit Bain présentent

Petit Bain 7 Port de la Gare, 75013 Paris Paris Quartier de la Gare



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T20:00:00 2021-11-10T23:59:00