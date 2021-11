Dead Tracks Party : KRIS BAHA, THE MARQUIS & IMCHAOS Petit Bain, 11 novembre 2021, Paris.

Dead Tracks Party : KRIS BAHA, THE MARQUIS & IMCHAOS

Petit Bain, le jeudi 11 novembre à 00:00

Le 10 novembre (veille de jour férié) Dead Tracks prend le contrôle de Petit Bain et présente Dead Tracks Party : — KRIS BAHA LIVE (Power Station/Zone) — Le producteur et DJ australien ​​Kris Baha est enfin de retour sur la scène parisienne après plus de 2 ans d’absence. Bel et bien implanté depuis plusieurs années maintenant dans la ville de Berlin, où il est une figure résidente de célèbres institutions comme la CockTail D’Amor, la Sameheads ou encore le Panorama Bar, Kris a su ancrer son style et sa marque de fabrique en délivrant une musique éthérée et puissante mêlant EBM, indus, wave, post punk, IDM voir même krautrock. Son univers navigue dans les tréfonds nocturnes de la métropole et parmi les vrombissements du béton , rythmé par ses visions hallucinatoires et le spectre de ses différentes émotions . ​​ ​​Le même esprit s’applique à ses set live hardware qui trouvent leur racines dans sa passion pour la musique créée par les pionniers de la musique industrielle ​​ ​Into The Dark’ est le dernier single produit par Kris en juillet 2021 , ce dernier résultant d’un voyage introspectif dans les bas fond d’une période difficile et chaotique qui a fait, pour la plupart d’entre nous , raisonné les cordes de nos propres angoisses et de notre sensibilité . [https://www.facebook.com/krisbaha](https://www.facebook.com/krisbaha) ? [https://www.youtube.com/watch?v=fgBqhT-3tP8&t=2256s](https://www.youtube.com/watch?v=fgBqhT-3tP8&t=2256s) — THE MARQUIS (LIVE) — The Marquis est le projet industriel solo de Dillon Steele, originaire de Montréal en 2015 et résidant actuellement à Berlin. Son dernier album intitulé “The Suburbs Dream of Bloodshed” est sorti sur le label allemand Aufnahme + Wiedergabe, et son prochain album “End of the Line: Corroded and Broken” sortira fin 2021 avec le label Strange Therapy basé à Amsterdam. ? [https://www.youtube.com/watch?v=epG7wToGy3k&t=96s](https://www.youtube.com/watch?v=epG7wToGy3k&t=96s) — IMCHAOS (DJset) — Imchaos est le side project d’Amandine Stioui, membre du groupe de darkwave parisien Minuit Machine. Accro à la techno depuis l’été 2019, Imchaos ne fait pas dans la dentelle. Ses sets sèment le chaos, oscillant entre langueur et brutalité. Ses genres de prédilection sont la techno indus et l’EBM qu’elle imbrique à la perfection dans des mixes dérangeants, violents, mais jamais dépourvus d’émotions. Imchaos est également productrice et va très prochainement sortir un EP sur un label berlinois. ? [https://soundcloud.com/imchaosmusic](https://soundcloud.com/imchaosmusic) — LAW & HAKTION (DJset)– Le duo Law & Haktion a vu le jour il y a 6 ans dans le sous-sol du feu U.F.O. unis par les sonorités dark et électroniques des années 80 ils y ont lancé leur évènement mensuel Dark Disco créant des sets allant du Post-Punk à L’Italo Disco, de la Synth Wave à l’EBM. Par ailleurs membres des collectifs Forensics et Dead Tracks Team ils sont résidents des soirées Tech Noire. Leur éclectisme leur permet de flirter avec les frontières et de brouiller les lignes mais en restant toujours en cohérence avec ce qui fait leur identité. Plus récemment on a ainsi pu les voir distiller des set Indus et Techno lors de la Pornceptual Paris et de l’Annihilation. ?[https://www.mixcloud.com/lawandhaktion/](https://www.mixcloud.com/lawandhaktion/)

https://bit.ly/DeadTracks_PetitBain

Dead Tracks Team et Petit Bain présentent

Petit Bain 7 Port de la Gare, 75013 Paris Paris Quartier de la Gare



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T00:00:00 2021-11-11T06:00:00