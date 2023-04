Dead Sexy en concert au No.Pi No.Pi Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Dead Sexy en concert au No.Pi No.Pi, 29 avril 2023, Paris. Le samedi 29 avril 2023

de 20h30 à 01h00

.Tout public. gratuit

Après la sortie de leur album best-of « In Nomine Corpus », le trio éléctro-punk sera en concert au NO.PI le Samedi 29 Avril à 20h30 ! Electro Punk Rockers migratoires, les Frenchies Dead Sexy ont commencé sous le soleil brûlant de Los Angeles en 2000. De leurs compilations remarquées (on notera leur version électrique de Ça Plane pour moi) à leurs tournées à travers le monde (en Chine et au Japon notamment) en passant par leurs multiples projets connexes (tournage d’un road movie aux Etats-Unis, sortie d’une bande dessinée, synchro de jeu vidéo…), le trio a su mener sa carrière tambour battant ne perdant jamais rien de sa hargne et de sa magie. Not Dead, Still Sexy ! Après la sortie de leur album best-of « In Nomine Corpus », le trio éléctro-punk sera en concert au NO.PI le Samedi 29 Avril à 20h30 ! No.Pi 3 Place de Clichy 750008 Paris Contact : https://www.eventbrite.fr/e/billets-dead-sexy-the-ullmann-kararocke-feat-luciano-and-the-clouds-au-nopi-602169092967

