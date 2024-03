Dead Matter and Animated Materials in Early Modern Art 2/2 Salle Saint-Clair 2 Lyon, lundi 24 juin 2024.

Début : 2024-06-24T16:00:00+02:00 – 2024-06-24T17:30:00+02:00

La période de la première modernité a été le théâtre d’une dialectique complexe concernant la perception de la vitalité et de l’absence de vie des œuvres d’art et des matériaux artistiques. Comme l’a montré le récent ouvrage de Frank Fehrenbach, Quasi Vivo : Lebendigkeit in der italienischen Kunst der Frühen Neuzeit (2021), l’animation d’une matière sans vie était considérée comme l’un des principaux exploits des artistes à partir de Giotto, voire parfois comme la nouveauté même qui distinguait les œuvres d’art de la Renaissance des images médiévales, mais l’ambiguïté de la vie et de la mort est restée constitutive de la perception de ces objets tout au long des quinzième et seizième siècles. La propension spécifique et variée à la vitalité des différents matériaux a été explorée dans la peinture et plus encore dans la sculpture, où, comme Michael Cole et d’autres l’ont montré, l’histoire de la fabrication – la sculpture du marbre par rapport à la fonte du métal, par exemple – a eu un impact sur le niveau et le type de vivacité attribués aux œuvres finales. La nature organique ou inorganique des matériaux – le bois et la cochenille contrastant avec le lapis-lazuli et le bronze, pour ne citer que quelques exemples, en Europe et bien au-delà – ajoute une couche supplémentaire à ces distinctions.

Dans de nombreux cas, la question de la mort ou, au contraire, de l’animation artistique de la matière elle-même était compliquée par des récits picturaux ou (moins souvent) sculpturaux qui jouaient également sur la transition incertaine entre la vie et la mort – des créatures vivantes, en l’occurrence, surtout des êtres humains. L’émergence, vers 1600 et de manière spectaculaire dans l’œuvre de Caravage, d’un intérêt pour l’instant de la mort elle-même, pour ses ambivalences et ses complexités temporelles, a interrogé en parallèle l’infrastructure matérielle de ces représentations : comment la matière était à la fois rendue vivante dans la représentation d’une personne destinée à être montrée comme vivante, et en même temps exploitée dans son inanimité littérale afin de suggérer la perte de vie qui se produit au moment présent de l’image.

Dans le cas de sujets religieux, les ramifications théologiques de ces questions ne peuvent être exagérées. Le fait que les images de saints ou de la Vierge prennent vie et agissent miraculeusement dépendait, bien sûr, de leur statut divin, mais était également compris, à des degrés divers selon le moment historique précis de la réception des images, en relation avec leurs propriétés matérielles d’une part et la virtuosité de l’art de leur créateur d’autre part.

Cette session vise à explorer les complexités de la vie et de la mort dans l’imaginaire associées aux différentes composantes matérielles des œuvres d’art du début de la période moderne. En particulier, elle examinera comment les fréquentes représentations, dans l’art de la Renaissance et du Baroque, de la fin de la vie, qu’il s’agisse d’une mort violente ou d’un départ paisible, ont interagi avec les choix (ou les contraintes) matériels des artistes.

Salle Saint-Clair 2 Centre de Congrès de Lyon Lyon 69006 Cité Internationale