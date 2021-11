Marseille L'intermediaire Bouches-du-Rhône, Marseille Dead Lee / jules Henriel L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L'intermediaire, le mercredi 17 novembre à 21:00

**Dead Lee** (folk rock, US) Couple of folk rock hookers with hearts of gold [https://deadlee.bandcamp.com/album/ride-or-die](https://deadlee.bandcamp.com/album/ride-or-die) [https://www.facebook.com/deadleeduo/?ref=page_internal](https://www.facebook.com/deadleeduo/?ref=page_internal) **Jules Henriel** (pop folk, mars) Jules c’est le chanteur charismatique de Parade, groupe pop rock emblématique de la scène marseillaise. Quand il est en solo, la musique de Jules n’est guère différente. Un peu plus folk mais tout aussi transportante. [https://www.youtube.com/watch?v=cBjy6LL5WQY](https://www.youtube.com/watch?v=cBjy6LL5WQY) ♫FOLK ROCK♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-11-17T21:00:00 2021-11-17T23:59:00

