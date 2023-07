Dead Horse One + Fleur Du Mal + Mia Vita Violenta L’international Paris, 4 novembre 2023, Paris.

Le samedi 04 novembre 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 8 EUR

L'Inter présente :

⚡Dead Horse One⚡

(FR – Shoegaze)

Il y a 10 ans, Dead Horse One sortait leur 1er EP chez Cranes Records, qui reçut de nombreuses critiques positives et une programmation au Liverpool Psych Fest de 2013. S’en est suivi des tournées avec Ride, Brian Jonestown Massacre, Nothing et plusieurs excellents opus dont un LP produit par Mark Gardener des légendaires RIDE. Cette année, ils reviennent avec ce nouvel EP: «When Love Runs Dry», produit par Brendan Williams (Soul Blind, Warm) et sorti sur le label Requiem Pour Un Twister !

https://deadhorseone1.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/deadhorseoneband/

⚡Fleur Du Mal⚡

(Paris, FR – Post Metal)

La musique de Fleur du Mal, groupe formé fin 2018 par Guillaume Jannin (basse, programmation, voix) et Yann Giraud (guitare, voix), offre un mélange de Shoegaze et de Post-Metal chanté en Français, entre Étienne Daho, Slowdive et Neurosis. Après deux Eps sortis en 2019 et 2020, le duo devenu groupe à part entière a sorti son premier album Spleen III le 17 juin 2022, qui a été très bien acceuilli autant par la critique (top 2023 A decouvrir Absolument) que par ses pairs comme ALCEST, DELIVERANCE et DOMINIQUE A lui même.

https://wearefleurdumal.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/wearefleurdumal/

⚡Mia Vita Violenta⚡

(Paris, FR – Post Rock)

Mia Vita Violenta est une entité évoluant sur les chemins entremêlés de la noise et du post-rock, parfois teintée d’une fureur post-hardcore et habitée par des passages instrumentaux structurants.

Impétueuse ou éthérée, la musique de Mia Vita Violenta se veut lunatique, dynamique, contrastée avec comme fil conducteur une ligne progressive et écorchée.

https://miavitaviolenta.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/miavitaviolenta/

L’INTERNATIONAL

