Dead Bronco

2022-05-29 – 2022-05-29

6 Dead Bronco a été formé en 2012 par le frontman et natif de Floride Matt Horan. Le groupe est passé de jouer au coin des rues à être l’un des groupes les plus convoités d’Europe. En 2012, ils ont reçu le prix “Best Music Video” par CineMad… ce qui les a conduit à être reconnus par la BBC comme l’un des groupes les plus prometteurs de 2013.



Ils ont trois albums et un ep (In Hell, Penitent Man, Moaning the blues, et Bedridden & Hellbound) qui ont reçu un énorme soutien de la part des critiques et du grand public. En 2015, ils ont remporté le prix “Premios Rock Villa Madrid” du meilleur groupe national sur 400 participants, le prix “Pop Eye 2015” du meilleur groupe rock national et ont été sélectionnés par GPS sur 600 groupes participants, pour effectuer une vaste tournée nationale. Le groupe a participé aux principaux festivals de musique européens tels que le Sziget Music Festival Budapest 2015, Muddy Roots 2016, Mundaka Festival 2016, etc.



Ils ne se limitent pas seulement à la musique mais sont également plongés dans d’autres projets ; Matt Horan joue le rôle principal dans le thriller “The Night Watchman” (tourné aux États-Unis et en Espagne) et le groupe a composé la bande son du film. Mais ne nous arrêtons pas là, le groupe a même commercialisé sa propre marque de bière “La Bronca”.



Dead Bronco fait actuellement la promotion de son quatrième album “Bedridden and Hellbound”, sorti en février 2017, avec une vaste tournée américaine et européenne.



Ne manquez pas leur Broncobilly !

Dead Bronco, en tournée, débarque au Molotov le 29 mai.

