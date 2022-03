Dead as a dodo La Ferme d’en Haut, 10 juillet 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Dead as a dodo

La Ferme d’en Haut, le dimanche 10 juillet à 17:00

**Le conte musical** _Claire Rolain et Julien Tortora célèbrent en musique les espèces en voie de disparition : Léopard de l’Amour, Rhinocéros de Java, Loup rouge, Baleine boréale, Otarie du Japon…_ Une sixième extinction massive d’espèces est en cours du fait de l’activité humaine. Deas as a Dodo est né pour rendre hommage à ces animaux. Dans cette version adaptée au jeune public, les artistes prennent la parole pour inviter les enfants à un voyage en forme de conte. Nous partons visiter tous les lieux de vie du monde, en musique. Chaque milieu de vie est introduit par une narration qui transforme le spectacle en conte musical durant lequel le jeune public découvre treize animaux en voie d’extinction. La musique se frotte tour à tour à l’électro, aux chants de la Renaissance, au minimalisme, et traverse les lieux de vie des animaux : plaines, sommets, banquises, océans, jungles et ciels. Pour accompagner ce voyage, le plasticien Noé Grenier a réalisé une vidéo basée sur une série de photographies créée en superposant deux images : celle d’un animal en voie de disparition et celle de son milieu naturel. À travers son travail, ces animaux et leurs milieux sont confondus en une seule image, symbolisant ces moments de transition où l’habitat naturel se dérègle mais où il est toujours possible d’agir. **Distribution et production** Musique et interprétation : Julien Tortora & Claire Rolain Vidéo et travail visuel : Noé Grenier Production : La Générale d’Imaginaire _plus d’infos sur le spectacle :_ [_[https://lageneraledimaginaire.com/projets/petites-formes/dead-as-a-dodo](https://lageneraledimaginaire.com/projets/petites-formes/dead-as-a-dodo)_](https://lageneraledimaginaire.com/projets/petites-formes/dead-as-a-dodo)

à partir de 9ans // Sur réservation, tarif plein 6€ ou réduit 4€

La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Flers Bourg Nord



2022-07-10T17:00:00 2022-07-10T18:00:00