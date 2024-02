De zig à zag, un abécédaire impromptu CCM Jean Gagnant Limoges, vendredi 22 mars 2024.

De zig à zag, un abécédaire impromptu Orchestration Lucie Gougat Vendredi 22 mars, 21h30 CCM Jean Gagnant Entrée libre

À travers le concept de l’abécédaire, Lucie Gougat et Jean-Louis Baille ont imaginé une soirée inédite avec les auteurs∙rices du Festival. Chacun∙e est invité∙e à présenter un court texte à partir de lettres de l’alphabet qui lui ont été attribuées et des mots ensuite choisis librement par association avec ces lettres. Des mots qui résonneront en écho avec les lectures du Festival et avec les imaginaires qui animent chaque auteur∙rice. Des mots qui peuvent aussi être associés aux thèmes qui leur sont chers ou aux écrivain∙e∙s qui font partie de leurs références littéraires. Des mots… ceux-là qui sauvent, qui obsèdent ou révoltent afin de créer un abécédaire ouvert à la diversité de la francophonie, chaque mot comme autant de questions et d’énigmes à sonder notre présent. Une écriture de « scènes » qui émergeront spon-tanément et soudainement dans l’efficacité d’un présent sans autre passé ni futur, que l’écho des mots qui les précèdent.

Lucie Gougat et Jean-Louis Baille fondent la Compagnie des Indiscrets en 1994 à leur sortie de l’École Jacques Lecoq. Ils vont très vite accorder une place importante à la matérialité et la musicalité des mots et de la langue. Ils pratiquent une écriture qui cherche à donner la sensation que le texte s’improvise dans le présent de la représentation.

Avec Jean-Louis Baille, Soeuf Elbadawi, Nadale Fidine, Pamela Ghislain, Alexandra Guénin, Nathalie Bidossessi Hounvo Yekpe, Éric Delphin Kwégoué, Mélissa Mambo Bangala, Émilie Monnet, Josué Mugisha, Kouam Tawa

CCM Jean Gagnant 7 avenue jean gagnant 87000 limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

© Christophe Péan