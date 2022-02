De vous à moi Ploudalmézeau, 15 mai 2022, Ploudalmézeau.

De vous à moi L’Arcadie centre culturel 13, rue Tanguy du Châtel Ploudalmézeau

2022-05-15 17:00:00 – 2022-05-15 18:30:00 L’Arcadie centre culturel 13, rue Tanguy du Châtel

Ploudalmézeau Finistère Ploudalmézeau

Après un premier spectacle intitulé « Seul avec vous », où Michel a révélé son incroyable talent de conteur, son humour sensible et délicat et son goût pour les anecdotes pleines de saveur, il revient avec « De vous à Moi », qui abordera son amour infini pour son métier et ce qui est devenu la vie d’un animateur de télévision aujourd’hui, mais également des grands thèmes comme l’évolution des hommes politiques ou des humoristes depuis ces quarante dernières années ou encore qu’est-ce qu’un chanteur ou un acteur à succès aujourd’hui…

accueil@centreculturel-ploudalmezeau.com +33 2 98 48 00 38

Après un premier spectacle intitulé « Seul avec vous », où Michel a révélé son incroyable talent de conteur, son humour sensible et délicat et son goût pour les anecdotes pleines de saveur, il revient avec « De vous à Moi », qui abordera son amour infini pour son métier et ce qui est devenu la vie d’un animateur de télévision aujourd’hui, mais également des grands thèmes comme l’évolution des hommes politiques ou des humoristes depuis ces quarante dernières années ou encore qu’est-ce qu’un chanteur ou un acteur à succès aujourd’hui…

L’Arcadie centre culturel 13, rue Tanguy du Châtel Ploudalmézeau

dernière mise à jour : 2022-02-22 par