Bordeaux Improvidence Bordeaux, Gironde De vous à moi Improvidence Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

De vous à moi Improvidence, 9 octobre 2021, Bordeaux. De vous à moi

du samedi 9 octobre au samedi 30 avril 2022 à Improvidence

Partant de propositions du public, les comédiens improvisent 4 extraits de 4 histoires possibles ; puis, n’en choisissant qu’une, ils développent un seul et unique récit durant 45 minutes. Olivier Dubois et ses invités créent en direct une histoire éphémère, mêlant la comédie et le drame pour un voyage émotionnel parfois drôle, parfois touchant, souvent les deux.

Sur place le jour même : 16 € Sur le site internet : à partir de 9€ + frais de dossier

Quatres histoires improvisées mêlant comédie et drame. Improvidence 19 rue des Augustins, 33000 BORDEAUX Bordeaux Bordeaux Sud Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T19:30:00 2021-10-09T20:30:00;2021-10-16T19:30:00 2021-10-16T20:30:00;2021-12-11T19:30:00 2021-12-11T20:30:00;2021-12-22T21:00:00 2021-12-22T22:00:00;2021-12-23T21:00:00 2021-12-23T22:00:00;2022-01-08T19:30:00 2022-01-08T20:30:00;2022-01-29T19:30:00 2022-01-29T20:30:00;2022-03-12T19:30:00 2022-03-12T20:30:00;2022-03-26T19:30:00 2022-03-26T20:30:00;2022-04-30T19:30:00 2022-04-30T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Improvidence Adresse 19 rue des Augustins, 33000 BORDEAUX Ville Bordeaux lieuville Improvidence Bordeaux