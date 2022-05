De Ville en Village – un voyage à travers la France Audierne Audierne Catégories d’évènement: Audierne

Finistère

De Ville en Village – un voyage à travers la France Audierne, 1 juin 2022, Audierne. De Ville en Village – un voyage à travers la France La Galerie 25 rue Victor Hugo Audierne

2022-06-01 – 2022-06-13 La Galerie 25 rue Victor Hugo

Exposition d'aquarelles de Malène Leloup Un petit tour de France en couleurs à travers la Bretagne, Paris, la Bourgogne, la Provence, Sarlat et sa région….

