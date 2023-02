De Vermeer à Van Gogh – Mondrian CARRIERES DE LUMIERES LES BAUX DE PROVENCE Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

De Vermeer à Van Gogh – Mondrian CARRIERES DE LUMIERES, 15 avril 2023, LES BAUX DE PROVENCE. De Vermeer à Van Gogh – Mondrian CARRIERES DE LUMIERES. Un spectacle à la date du 2023-04-15 à 17:30 (2023-02-24 au ). Tarif : 14.5 à 14.5 euros. Accès dans les 30 minutes suivant l’horaire choisi. – Tarif sénior : + de 65 ans- Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, porteurs du pass Education ainsi que les accompagnateurs des visiteurs handicapés- Tarif jeune : 7-25 ans.Gratuit pour les moins de 7 ans, les journalistes et les personnes à mobilité réduite. >> sur présentation d’un justificatif de moins de 6 moisDe Vermeer à Van Gogh / MondrianCette création numérique présente le génie des peintres du Nord à travers une véritable immersion dans une peinture authentique, au plus près de la nature et de ses sujets. Le public se promène dans la réalité du quotidien, sur les pas des grands maîtres qui abordent l’ordinaire de façon extraordinaire. Peindre la lumière et son atmosphère, tel est le fil rouge du parcours. Directe ou tamisée, froide ou solaire, la lumière révèle les façades et l’intimité des foyers. Ce billet comprend la découverte des expositions immersives suivantes : – De Vermeer à Van Gogh, Les maîtres hollandais – Mondrian, l’Architecte des couleurs Durée totale des expositions immersives : 1h CARRIERES DE LUMIERES Votre billet est ici CARRIERES DE LUMIERES LES BAUX DE PROVENCE ROUTE DE MAILLANE Bouches-du-Rhone Accès dans les 30 minutes suivant l’horaire choisi. – Tarif sénior : + de 65 ans

