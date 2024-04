DE VERMEER À VAN GOGH, Les maîtres hollandais Route des Carrières D27 Les Baux-de-Provence, samedi 17 février 2024.

DE VERMEER À VAN GOGH, Les maîtres hollandais Route des Carrières D27 Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

De Vermeer à Van Gogh, vivez une expérience immersive sur les traces des peintres hollandais aux Carrières des Lumières.

Cette création numérique présente le génie des peintres du Nord à travers une véritable immersion dans une peinture authentique, au plus près de la nature et de ses sujets. Promenez-vous dans la réalité du quotidien, sur les pas des grands maîtres qui abordent l’ordinaire de façon extraordinaire. Peindre la lumière et son atmosphère, tel est le fil rouge du parcours. Directe ou tamisée, froide ou solaire, la lumière révèle les façades et l’intimité des foyers.



Prenez les voiles pour accoster dans les cités et flâner dans ce climat vermeerien où les habitants nous invitent à entrer dans la toile. Vermeer, tel un cinéaste, choisit son cadre et met en scène un univers en suspens. Ses toiles sont comme des synopsis qui ouvrent les voies d’un mystère presque hitchcockien, où vous faites partie de la mise en scène. Roi du clair-obscur, Rembrandt invite ensuite à l’introspection.



La nuit s’installe au cœur des cathédrales, immergez-vous dans une atmosphère spirituelle entourée de sujets bibliques. Portraitiste hors pair dans un puissant réalisme, c’est sa Ronde de nuit qui ferme la marche des portraits en apothéose. Du royaume des dieux d’Abraham Bloemaert aux étendues gelées d’Hendrick Avercamp, en passant par la mer d’Hendrick Cornelisz Vroom jusqu’à la taverne festive de Jan Steen, l’exposition vous projette dans ce monde hollandais si fascinant.



Van Gogh, digne héritier de cette génération du 17e siècle, vous emmène finalement sous le soleil et la nuit du Sud. Son pinceau vif et émotif sculpte la matière et sublime à son tour les paysages, les autoportraits et les natures mortes. Comme un bouquet final haut en couleur, entourez-vous d’une peinture nocturne et onirique, pour perdre pied dans les étoiles.







Direction artistique : Virginie Martin

Mise en scène et animation : Cutback

Production : Culturespaces Digital® 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-04-14

Route des Carrières D27 Carrières des Lumières

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

