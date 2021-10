Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse DE VENISE A PARIS Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

DE VENISE A PARIS Toulouse, 8 novembre 2021, Toulouse. DE VENISE A PARIS 2021-11-08 – 2021-11-08 ÉGLISE SAINT-NICOLAS À TOULOUSE 1 Rue San Subra

Toulouse Haute-Garonne Les rencontres en tête-à-tête du Consort Apollon Sophie Castaing: Violon

Sophie Castellat: Violoncelle

Concert organisé par l'ensemble Le Consort Apollon (ensemble de musique ancienne basé à Toulouse).
contact.consortapollon@gmail.com +33 6 84 86 00 37 http://www.leconsortapollon.com/

Sophie Castellat: Violoncelle

